Cruzeiro busca contratação de zagueiro brasileiro do Brighton para reforçar o elenco após a Copa do Mundo

O Cruzeiro trabalha nos bastidores em busca de reforços para a sequência da temporada e um dos principais alvos na próxima janela de transferências é o zagueiro Igor Júlio, de 28 anos, que defende o Brighton, clube da Premier League inglesa.

Segundo apuração do GE, a proposta apresentada pelo clube mineiro ao Brighton fica abaixo dos 6 milhões de euros (R$ 35,2 milhões na cotação atual) — valor pedido pelos ingleses pela transferência do atleta. Nos bastidores da negociação, os envolvidos da parte do Cruzeiro acreditam que oferta inicial deve ser negada, mas que o clube tem margem para aumentar o valor em uma segunda tentativa.

Nos primeiros contatos com o Brighton, o entendimento era de que Igor Júlio poderia ser liberado com facilidade na janela de transferências aberta após a Copa do Mundo. A ESPN informa que, caso a transferência se concretize, o defensor deve assinar vínculo com o Cruzeiro até 2030. A publicação também afirma que envolvidos na negociação tratam o negócio como "bem adiantado".

A possibilidade de jogar no Brasil desperta interesse em Igor Júlio, que nunca atuou profissionalmente em solo brasileiro. Formado nas categorias de base do Red Bull Bragantino, o zagueiro ainda cedo na carreira rumou para a Europa, onde começou sua trajetória no modesto FC Liefering, da Áustria. Desde então, passou por clubes de maior expressão no Velho Continente, como RB Salzburg, Austria Viena, Fiorentina, West Ham e, atualmente, Brighton.

Na temporada atual, o defensor teve pouco espaço e disputou apenas cinco partidas: quatro delas pelo West Ham, time ao qual foi emprestado entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, e uma pelo Brighton após o retorno.

O Cruzeiro busca a contratação do zagueiro desde a temporada passada, antes da chegada do treinador Artur Jorge. O português, no entanto, já aprovou o reforço de Igor Júlio, visando fortalecer o elenco para o período decisivo que se seguirá à Copa do Mundo.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a parte intermediária da tabela do Brasileirão 2026, na 12ª posição, e figura como segundo colocado no chamado "grupo da morte" da Copa Libertadores 2026, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas disputadas.