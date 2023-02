Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Atlético-MG prometem fazer clássico movimentado na noite desta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Vindo de duas derrotas consecutivas e há três jogos sem ganhar, o Cruzeiro está na lanterna do grupo C, com 4 pontos. Os maus resultados recentes devem fazer o técnico Pezzolano a fazer mudanças na equipe. Anderson, Mateus Vital e Fernando Henrique continuam no departamento médico.

Do outro lado, o Atlético-MG está invicto na competição e com 100% de aproveitamento. Assim como o rival, o Galo também tem desfalques por lesões. O técnico Eduardo Coudet deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cruzeiro: Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Neto Moura e Eduardo Brock; Ian Luccas, Ramiro, Wesley Gasolina, Nikão, Bruno Rodrigues e Wesley; Gilberto.

Escalação do provável Atlético-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Dodô; Allan, Edenilson, Patrick e Pedrinho; Paulinho e Hulk.

Desfalques

Cruzeiro

Anderson, Mateus Vital e Fernando Henrique estão no departamento médico.

Atlético-MG

Igor Rabello, Guilherme Arana, Alan Kardec e Zaracho estão no departamento médico.

Quando é?