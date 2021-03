Cruzeiro x Athletic: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Athletic Club se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para MG), no SporTV 2, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Athletic Club DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Guilherme Dias e Rodney Faria Lima

Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso

ONDE VAI PASSAR?



Raposa busca mais uma vitória no Mineiro / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

A TV Globo (para MG), o SporTV 2, e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste domingo (14), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro pontos disputados no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro registra um empate, uma derrota e uma vitória, até o momento.

Após garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, a Raposa deve ir a campo com algumas mudanças na equipe.

Manoel e Paulo, recuperados da Covid-19, retornam, enquanto Weverton segue em isolamento.

“O Weverton tem a situação da COVID-19, tem o período do afastamento, não estará no jogo de domingo. O Paulo retorna, o Manoel a gente acredita que retorne também. Aguardamos os dois”, disse o técnico Felipe Conceição.

Do outro lado, o Athletic soma duas vitórias e uma derrota no estadual, aparecendo com seis pontos na tabela de classificação.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel, Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa, Claudinho; Airton, William Pottker e Rafael Sóbis.

Provável escalação do Athletic Club: Lee; Fumaça, Danino, Sidimar, Nathan; Christian, William Mococa, Gabriel Galhardo; Ingro, Willian Jr e Loco Abreu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA URT 0 x 2 Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de março de 2021 São Raimundo x Cruzeiro Copa do Brasil 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Cruzeiro Campeonato Mineiro 21 de março de 2021 16h (de Brasília) Cruzeiro x Tombense Campeonato Mineiro 24 de março de 2021 17h (de Brasília)

ATHLETIC CLUB