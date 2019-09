Cruzeiro, a vítima preferida de Everton Cebolinha no Brasileirão

Com 'show à parte' no Mineirão, atacante do Grêmio já participou de sete gols em sete partidas contra os mineiros

O goleou o neste domingo (8) por 4 a 1 contando com o que de melhor pode tirar do atacante , desfalque na eliminação da Copa do para o -PR, no meio de semana. O camisa 11 teve uma atuação de luxo, marcando dois belos gols e dando uma assistência na grande vitória tricolor fora de casa.

E a contribuição começou cedo! Com o Tricolor já à frente do placar, com gol de Diego Tardelli, Alisson puxou contragolpe e serviu antes de se movimentar para receber de volta, na área, bater cruzado e fazer 2 a 0. Os donos da casa ainda descontaram com Fred, de pênalti, antes do intervalo.

TROCA DE PASSES CERTEIRA 👏



Alisson recebe de Everton e confirma a lei do ex, colocando a bola no cantinho do gol de Fábio.



Cruzeiro 0 x 2 Grêmio pic.twitter.com/Wue9dWU8Jj — UOL Esporte (@UOLEsporte) September 8, 2019

Mas o segundo tempo foi todo dele: à sua melhor maneira, Cebolinha recebeu na esquerda em mais um ataque em velocidade, limpou o marcador e chutou de canhota, sem chances para Fábio. Depois, com o adversário nas cordas, ele deu o golpe de misericórdia - tabela com Jean Pyerre, meia-lua em Léo e toque na saída do goleiro celeste.

GOLAÇO DE CEBOLINHA AUMENTA O MARCADOR PARA O GRÊMIO



Se liga! 👇



Cruzeiro 1 x 3 Grêmio pic.twitter.com/ez0zzbgVud — UOL Esporte (@UOLEsporte) September 8, 2019

COM DIREITO A DRIBLE DA VACA 😜



Everton Cebolinha marca seu segundo gol no jogo após passe de Jean Pyerre.



Cruzeiro 1 x 4 Grêmio pic.twitter.com/UmLNzSzwuI — UOL Esporte (@UOLEsporte) September 8, 2019

Com o desempenho de hoje, Cebolinha fez do adversário mineiro sua 'vítima' preferida em se tratando de : em sete duelos, Everton soma quatro gols e três assistências, sua melhor marca de participações contra um mesmo adversário no campeonato. Quem também não gosta de encarar o atacante é a , que levou cinco gols em cinco partidas em que os dois mediram forças.

Quem ainda não 'sofreu' tanto com Everton, pelo menos em termos de Campeonato Brasileiro, foram , , e, curiosamente, e . O jogador de 23 anos nunca balançou as redes ou assistiu um companheiro em jogos da Série A.

Depois de 'segurar' Everton em mais uma janela de transferências (o clube espera vendê-lo por um alto valor), o Grêmio aposta em sua principal estrela para seguir em ascensão no Brasileiro, além de se manter forte na briga pelo tetra na .

Everton: as principais 'vítimas' no Campeonato Brasileiro