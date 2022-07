Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino: gol impedido, tensão e Raposa líder disparada na Série B

Veja como foi e os gols de mais uma vitória da Raposa

O Cruzeiro entrou em campo na tarde deste domingo (17), com o objetivo de disparar ainda mais na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, e, apesar de ter levado sustos do Novorizontino, conseguiu cumprí-lo. O jogo terminou 2 a 1, com gols de Adriano e Rafael Silva, para a Raposa, e Quirino para os visitantes.

O jogo já começou agitado, com chances para os dois lados, mas foi o Cruzeiro, jogando em casa, que conseguiu abrir o placar. Aos 21 minutos, recebeu uma assistência de Edu, dentro da pequena área, para mandar de cabeça para dentro do gol. Apesar de a transmissão da Rede Globo ter identificado um impedimento no lance, quando a bola desvia em Pais, o gol foi validado tanto pela arbitragem de campo quanto pelo VAR.

[Cruzeiro] 1x0 Novorizontino



⚽️ Adriano Firmino

👞 Edu pic.twitter.com/84u1tNGabT — GOLS PELO BR (@osgolspelobr) July 17, 2022

Mesmo com o baque de sair perdendo, o Novorizontino não abaixou a cabeça e continuou tendo boas chances. Antes do intervalo, o time paulista ia muito bem no jogo, dando sustos no Cruzeiro, mas sem conseguir transformar o bom momento em gol.

No segundo tempo, o Novorizontino diminuiu um pouco o ritmo, e ia causando pouco perigo ao Cruzeiro, que começou a se acomodar no jogo. No entanto, aos 29 minutos, Quirino finalizou com um chute cruzado no canto inferior esquerdo para empatar o jogo no Mineirão.

Cruzeiro 1x1 [Novorizontino]



⚽️ Diego Quirino pic.twitter.com/xXsGN0089P — GOLS PELO BR (@osgolspelobr) July 17, 2022

Diferente do que aconteceu com os paulistas, a Raposa acabou sentindo muito o gol sofrido e diminuiu drasticamente sua intensidade no jogo. Mas, antes do término, ainda deu tempo de Rafael Silva achar uma chance em uma falha do goleiro Frigeri e recolocar os donos de casa à frente.

[Cruzeiro] 2x1 Novorizontino



⚽️ Rafa Silva

👞 Daniel pic.twitter.com/bJq9XMSYgF — GOLS PELO BR (@osgolspelobr) July 17, 2022

Com a vitória, o Cruzeiro - que está 100% como mandante - chegou aos 41 pontos, e abriu sete de vantagem em relação ao Vasco, vice-líder da Série B, enquanto o Novorizontino se manteve na 11ª colocação. O próximo jogo da Raposa será na quarta-feira (20), fora de casa, contra o CSA, enquanto os paulistas recebem o Operário no mesmo dia.