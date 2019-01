"Cruzar o Canal da Mancha à noite, com mau tempo, é uma loucura", afirma especialista sobre avião de Sala

Jorge Palanco, comandante e consultor aeronáutico, destacou que a viagem que já era perigosa ficou ainda pior por se tratar de um monomotor

Para Jorge Polanco, comandante e consultou aeronáutico entrevistado pelo jornal TyC Sports, o acidente com o avião de Emiliano Sala foi uma tragédia anunciada. Isso porque o piloto de aeronaves destacou que o trajeto escolhido com o mau tempo configuram uma verdadeira "loucura" para alguém se arriscar.

"Cruzar o Canal da Mancha à noite, com mau tempo, com um monomotor é uma loucura. Alguém deixou que esse garoto [Sala] fizesse uma loucura que seguramente custou sua vida", falou Polanco.

Sala estava em um avião Piper PA-46 Malibu, uma aeronave de pequeno porte e de motor único. À bordo estavam apenas Emiliano Sala e o piloto. Ele ia de Nantes, na França até Bristol, oeste sudoeste da Inglaterra, onde pegaria um outro transporte até Cardiff, no País de Gales.

Para Jorge Polanco, Sala foi mal aconselhado pelos responsáveis pelo deslocamento. Ele analisou o que provavelmente aconteceu e disse que não entende quem o deixou embarcar nessas condições.

Modelo similar ao usado no vôo de Sala (Foto: Peter Bakema)

"Em um monomotor desse tipo, voando pela Europa, cruzando o Canal da Mancha é uma loucura. Me chama a atenção que tenham o deixado fazer isso. Não entendo quem o deixou subir. Estou surpreendido que tenham feito alguma coisa desse tipo", disse Jorge.

O diagnóstico prévio de Polanco sobre o acidente está no congelamento das asas e do motor causado pela baixa temperatura e pela umidade presente no local.

"A verdade é que me parece um despropósito [viajar naquelas condições]. Mas eu creio que há alguém que não aconselhou bem o jogador nesse sentido. É como voar à Antártida no inverno com um avião desse tamanho que pode sofrer o que se chama de congelamento e pode parar o funcionamento do motor. Seguramente o que aconteceu foi algo relacionado a isso", analisou o comandante.