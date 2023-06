Cruz Azul faz consulta por Luciano, mas São Paulo não planeja liberá-lo

Atacante de 30 anos tem multa rescisória de € 40 milhões para o exterior e contrato até dezembro de 2024 no Morumbi

O atacante Luciano foi consultado pelo Cruz Azul, do México, no mercado da bola, mas o São Paulo não está disposto a liberá-lo, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse dos mexicanos foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada por duas fontes distintas pela reportagem.

O jogador de 30 anos tem contato com o Tricolor paulista até dezembro de 2024 e multa rescisória de € 40 milhões (R$ 209,3 milhões na cotação atual) para o exterior.

Hoje, o atacante vive momento de alta no Morumbi. Ele esteve em campo em 31 partidas na temporada, somando 2.111 minutos em campo. No período, marcou seis gols e deu seis assistências. Os números convincentes fazem com que o São Paulo não queira liberá-lo neste momento.

A janela de transferências do futebol mexicano se inicia em 22 de junho, mas o Tricolor paulista não pensa em negociar Luciano para o Cruz Azul, que também demonstrou interesse por Alemão, do Internacional.

O desejo do São Paulo é manter o atual elenco à disposição do técnico Dorival Júnior. A diretoria admite que ainda não recebeu propostas e só está disposta a negociar atletas se houver uma proposta irrecusável para venda.