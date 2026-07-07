Cruijff não deu mais notícias após a conversa no Ajax: “Então, passei a procurar outras opções”

Gery Vink concedeu uma entrevista ao jornal De Gelderlander com uma revelação surpreendente. O técnico amador conversou com o Ajax há dois meses sobre um cargo técnico, mas não teve mais notícias do diretor técnico Jordi Cruijff desde então.

Vink trabalhou no passado por sete anos na base do Ajax. Nesse período, atuou como técnico principal do Jong Ajax por duas temporadas. Não faz muito tempo, um retorno ao clube de Amsterdã parecia, de repente, estar próximo.

“Me perguntaram se eu estaria aberto a um retorno”, revela Vink dois meses depois. “Tive uma conversa, mas depois disso Jordi Cruijff não deu mais notícias. Então, passei a procurar outras oportunidades.”

Vink teria sido procurado para comandar a equipe Sub-19 do Ajax, mas não obteve resposta da Johan Cruijff ArenA. Posteriormente, o experiente técnico conversou com vários clubes profissionais holandeses sobre uma possível parceria.

O ex-técnico do Jong Ajax foi, nas últimas cinco temporadas, técnico do G.V.V.V., da Segunda Divisão. Recentemente, ele assinou um contrato de cinco anos com o TEC, de Tiel, da Terceira Divisão, onde já havia obtido grandes sucessos anteriormente.

Entretanto, o Ajax nomeou Carlos García como técnico do Jong Ajax. Toni Astorgano e Urby Emanuelson irão auxiliar o técnico espanhol na equipe de juniores.