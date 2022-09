Croácia x Dinamarca: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta quinta-feira (22) vale a liderança do Grupo 1 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV

Valendo a liderança do Grupo 1, Croácia e Dinamarca entram em campo nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV3, na TV fechada.

Com nove pontos, a Dinamarca vem de vitória sobre a Áustria por 2 a 0 na última rodada, enquanto a Croácia, com sete, bateu a França por 1 a 0 e chega embalada com um empate e dois triunfos consecutivos nos últimos três jogos.

O jovem dinamarquês Jesper Lindstrom é tratado como dúvida, mas Yussuf Poulsen, recuperado de lesão volta a ficar à disposição.

Escalações:

Escalação do provável CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Vida, Sosa; Brozovic; Pasalic, Modric, Kovacic, Vlasic; Kramaric.

Escalação do provável DINAMARCA: Schmeichel; Christensen, Andersen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Braithwaite, Damsgaard.

Desfalques

Croácia

sem desfalques confirmados.

Dinamarca

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Stade de France – Paris, FRA

• Arbitragem: DAVIDE MASSA (árbitro), FILIPPO MELI e STEFANO ALASSIO (assistentes), FABIO MARESCA (quarto árbitro) e MARCO DI BELLO (AVAR)