Croácia x Áustria: onde assistir ao vivo, horário e informações da Nations League 2022

Jogo acontece nesta sexta-feira (3), pela primeira rodada do grupo 1 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Croácia e Áustria entram em campo na tarde desta sexta-feira (3), no Gradski VRT, às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo 1 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Croácia x Áustria DATA Sexta-feira, 3 de junho de 2022 LOCAL Gradski VRT, Osijek - CRO HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

O Star+, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta sexta-feira, em Osijek.

Informações da partida

Em casa, a Croácia, classificada para a Copa do Mundo do Qatar, é mais uma seleção a aproveitar a Liga das Nações como preparação.

Do outro lado, a Áustria não vai ao Mundial, mas já faz planos para o futuro e promete dificultar a vida do rival.

Últimos resultados e próximos jogos

Croácia

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Croácia x França Nations League 6 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Dinamarca x Croácia Nations League 10 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Áustria

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 2 x 2 Escócia Amistoso 29 de março de 2022 Gales 2 x 1 Áustria Eliminatórias 24 de março de 2022

Próximas partidas