Croácia x Áustria: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da primeira rodada do grupo 1 da Nations League acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida desta sexta-feira (3)

Em Osijek, a Croácia recebe a Áustria na tarde desta sexta-feira (3), às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo 1 da Nations League.

Classificada para a Copa, a Croácia é mais uma seleção a aproveitar a Liga como preparação.

Do outro lado, a Áustria não vai ao Mundial, mas já faz planos para o futuro e promete dificultar a vida do rival.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

A Croácia não tem problemas no elenco para o duelo desta sexta, mas irá olhar com cuidado as condições físicas de Modric, que disputou a final da Champions League com o Real Madrid.

A expectativa é que o meia se junte a Kovacic e Brozovic, entre os titulares, enquanto Vida deve fazer a sua 98ª apresentação na defesa croata.

Assim como a adversária, a Áustria não possui baixas para a estreia na Nations League.

Arnautovic está confirmado e é a esperança de gols dos austríacos, enquanto o zagueiro Alaba é dúvida, também devido ao desgaste na decisão da Liga dos Campeões.

Possível escalação do Croácia: Livakovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Juranovic, Modric, Brozovic, Kovacic, Barisic; Kramaric, Brekalo.

Possível escalação do Áustria: Lindner; Lainer, Lienhart, Posch, Alaba; Schlager, Laimer, Baumgartner; Arnautovic, Kalajdzic, Sabitzer.

Desfalques da partida

Croácia:

sem desfalques confirmados.

Áustria:

sem desfalques confirmados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Croácia e Áustria será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta sexta-feira.