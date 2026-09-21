Croácia, o técnico sobre Modric: "Com ele, o Milan joga de forma mais vertical, não se iludam achando que é um futebol chato"

Slaven Bilic voltou ao comando da Croácia e recomeça com Luka Modric: o experiente meio-campista do Milan foi convocado para os próximos compromissos contra República Tcheca, Espanha, Inglaterra e novamente Espanha. Estas foram as suas palavras sobre o meio-campista do Milan, que no verão decidiu dar continuidade à sua carreira tanto nos rossoneri quanto na seleção: "Todos nós estamos muito felizes por ele continuar. Sua vontade e sua paixão pela seleção nunca estiveram em discussão. Sua fama nasceu justamente porque se perguntava continuamente se ele jogaria. É a última pessoa que gostaria de 'fazer corpo mole', tanto no clube quanto na seleção. O Milan não joga da mesma forma com ou sem ele. Ele é importante para eles, mas também é importante para nós. Para jogar com calma, é preciso ter Modric. Essa é a sua força, sobretudo agora que joga de maneira diferente. Parar o adversário, controlar o jogo. Ficou evidente que o Milan travava e perdia estabilidade quando ele saía. Luka tem um grande impacto no ritmo de jogo. Não se iludam achando que é um futebol chato. Com Modrić, o Milan joga de forma muito mais vertical", foram as palavras dele, publicadas pelo Sportske Novosti.



