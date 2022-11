Croácia x Bélgica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1), em duelo direto por uma vaga nas oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto por uma vaga na próxima fase, Croácia e Bélgica fazem jogaço na tarde desta quinta-feira (1), no estádio Ahmad Bin Ali, às 12h (de Brasília), pela última rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Cléber Machado narra o duelo na TV Globo, com os comentários de Diego Ribas, Ricardinho e Sálvio Spinola. Já no SporTV, a transmissão será Everaldo Marques, com Maurício Noriega, Hernanes e Sandro Meira Ricci.

Líder do grupo com 4 pontos, a Croácia respirou aliviada após golear de virada o Canadá, e corresponder às expectativas que carrega sobre ser a atual vice-campeã mundial. Agora, o time do técnico Dalic vai em busca de um novo triunfo para garantir a classificação na ponta da tabela.

"A Bélgica é um grande time, mas enfrentaram dificuldades e não alcançaram o que planejaram. Temos que dar nosso melhor, porque vai ser um jogo difícil. Não tem vida fácil em Copa do Mundo. A Bélgica precisa da vitória, mas nós também, não vamos fazer contas", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Do outro lado, a Bélgica está na terceira posição com 3 pontos, mas vive um momento repleto de polêmicas, após entrevistas de De Bruyne, Hazard e Vertonghen. Depois da derrota para Marrocos na segunda rodada, aumentaram os boatos sobre desentendimentos no vestiário dos belgas.

Nesta quarta-feira (30), um dos líderes do elenco, Hazard deu entrevista coletiva para esclarecer os pontos e afirmar o comprometimento dos Diabos Vermelhos na competição. "Não houve muito depois do jogo contra Marrocos. Tudo o que foi dito? Muita bobagem. Tivemos um bom encontro ontem com todos os jogadores. O mais importante é se preparar bem para vencer este jogo. Estamos todos unidos no grupo como sempre. Estamos passando por um momento mais complicado do que o normal, mas estamos prontos para fazer o esforço um pelo outro", disse o camisa 10.

"Este é um dos momentos mais complicados da minha vida na seleção. Estou aqui há 14 anos. As pessoas esperam muito de nós, é normal devido ao nosso passado. Temos de mostrar que a Bélgica é uma grande equipe. Cabe a nós estarmos todos juntos, não importa o que seja dito na imprensa. É incompreensível o que aconteceu no domingo. Nós desrespeitamos um pouco as instruções do treinador, querendo ir rápido demais. É incompreensível porque temos jogadores com mais de 100 convocações. Desistimos um pouco rápido demais. Prometemos na reunião: veremos 26 guerreiros em campo, porque até os que estão no banco vão lutar", completou.

Escalações

Escalação do provável do Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

Escalação do provável do Bélgica: Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

Amadou Onana está suspenso devido ao segundo cartão amarelo na competição.

Melhores apostas e dicas

Nas odds da Betsson não uma equipe favorita para este duelo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,72 na vitória croata, $ 3,35 no empate e $ 2,72 caso os belgas vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,77 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual equipe irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 2,06 se for a Croácia, $ 2,06 se for a Bélgica, ou ainda $ 9,60 caso o jogo termine sem gols.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME P V E D SG 1º Croácia 4 1 1 0 3 2º Marrocos 4 1 1 0 2 3º Bélgica 3 1 0 1 -1 4º Canadá 0 0 0 2 -4

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Croácia na Copa 2022

Kramaric: 2 gols.

Livaja e Majer: 1 gol.

Artilheiros da Bélgica na Copa 2022

Batshuayi: 1 gol.

Croácia e Bélgica: Participações em Copas

A Croácia faz a sexta Copa do Mundo e teve o melhor desempenho na edição de 2018, quando foi vice-campeã.

A Bélgica disputa a sua 12ª Copa do Mundo, com melhor na campanha em 2018, quando foi ficou na terceira posição. No entanto, em seis participações, os Diabos Vermelhos foram eliminados na fase de grupos.

Quando é?