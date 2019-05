Crivella cita Vasco para novo nome de ciclovia: "Está caindo muito"

Prefeito citou a ponte Tim Maia na ocasião, em que um trecho desabou em 2016 e matou duas pessoas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez uma piada citando a equipe do durante um evento realizado nesta terça-feira (28), no Palácio da Cidade, referindo-se à Ciclovia Tim Maia que, segundo ele, “vive caindo”.

“Tem muito vascaíno aqui, não? Eu queria até consultar vocês. O pessoal está me sugerindo aqui de colocar o nome da ciclovia de . Está caindo muito”, disse o prefeito.

O clube de São Januário já não vive uma boa relação com a prefeitura, e está perto de assinar a cessão de um terreno localizado em Jacarepaguá para começar o projeto de seu novo Centro de Treinamento. A assinatura do documento aconteceria no dia 9 de abril, mas acabou sendo cancelada justamente por conta das fortes tempestades que atingiram a cidade naquele mês, causando 10 mortes.

A ponte, que fica na Zona Sul da cidade, teve um desabamento de cerca de 20 metros de seu trecho em 2016, causando a morte de duas pessoas, pouco mais de três meses após sua inauguração.

Na gestão de Crivella, outra parte da ciclovia caiu após ser afetada pelos fortes temporais nos meses de fevereiro e abril.