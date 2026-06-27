O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, enviou uma mensagem especial aos seus jogadores após a eliminação precoce da Copa do Mundo.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após um empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada de sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada.

Donis afirmou em declarações à imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Tivemos dificuldades para criar oportunidades, e o adversário teve chances diretas de gol”.

Ele explicou: “Quando disputamos uma partida como essa e não conseguimos controlar o ritmo do jogo, fica difícil para nós fazer a diferença”.

Ele acrescentou: “Percebi a determinação dos jogadores e sua vontade de vencer, mas foi difícil para nós criar oportunidades e controlar a partida; não dá para vencer dessa maneira”.

E continuou: “Eu disse aos jogadores no vestiário que foi um mês difícil para nós; tentamos o máximo possível em todos os aspectos”.

E continuou: “Não alcançamos nosso objetivo porque, quando disputamos partidas como essa contra times do mesmo nível que o nosso, não apresentamos um bom desempenho. A jornada foi difícil; agradeço aos jogadores e gostaria de ter apresentado um desempenho melhor”.

Sobre o foco em torneios futuros durante a Copa do Mundo, ele respondeu: “Não, isso não aconteceu. Estávamos tentando nos concentrar nos treinos e pensar em uma partida de cada vez”.

E acrescentou: “As circunstâncias traziam muita pressão, e foi isso que nos fez perder a partida. Nos treinos, nosso foco era apenas na Copa do Mundo; quando nos acalmarmos, poderemos fazer uma análise”.

E acrescentou: “Tentamos colocar Sultan Mandash na ala, pois ele tem habilidade para duelos individuais”.

E concluiu: “A falta de domínio tornou a tarefa mais difícil, especialmente porque chegamos ao segundo tempo sem ter marcado nenhum gol; além disso, o ataque não teve um bom desempenho, por isso a tarefa foi difícil”.