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Xabi AlonsoGetty Images
Christian Guinin

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Críticas pesadas a Xabi Alonso: curiosidade em vexame do Chelsea em amistoso

Amistosos de clubes
X. Alonso
Johor Darul Ta'zim x Chelsea
Johor Darul Ta'zim
Chelsea

O Chelsea vive um péssimo momento na pré-temporada. Xabi Alonso já está sendo criticado e, além disso, um amistoso é marcado por uma cena bizarra.

No encerramento da turnê asiática por Austrália, Hong Kong, Indonésia e Malásia, os Blues não passaram de um empate por 3 a 3 (1 a 1) com o time da primeira divisão malaia Johor Darul Ta'zim FC na tarde de domingo (horário da Alemanha).

O gol de abertura do placar para o enorme azarão, aos 14 minutos, marcado por Arif Aiman, havia sido inicialmente igualado pouco antes do intervalo (42') pelo atacante do Chelsea Liam Delap, de pênalti.

Também no 2º tempo o inglês converteu outra cobrança, aos 62 minutos, antes de o Johor Darul Ta'zim restabelecer a vantagem com dois gols em sequência de Oscar Arribas (65') e Bergson (86'). Um gol contra tardio do defensor Antonio Cristian, para fazer 3 a 3, ao menos evitou um vexame completo para os londrinos.

Curioso: na verdade, os dois times haviam acertado previamente disputar uma cobrança de pênaltis em caso de empate após os 90 minutos, mas o clube malaio simplesmente deixou o campo após o apito final. No fim, não houve mais um duelo mano a mano na marca da cal.

Xabi AlonsoGetty Images

Chelsea consegue apenas duas vitórias em cinco amistosos

Para os Blues, o 3 a 3 foi mais uma atuação pouco convincente durante a preparação atualmente em curso para a nova temporada. Nos amistosos disputados anteriormente contra Tottenham Hotspur (1 a 2), Western Sidney Wanderers (6 a 4), Juventus de Turim (0 a 1) e Milan (3 a 0), o Chelsea havia somado duas vitórias e duas derrotas.

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O novo técnico Alonso, por isso, já está sendo criticado. "Alon-so mal. Alonso antes de uma noite sem dormir, depois que seu time B joga de forma lamentável contra um azarão", estampou o tabloide The Sun. O Daily Mail escreveu: "O amistoso de pré-temporada do Chelsea vira uma farsa."

Agora, a equipe de Alonso ainda terá um teste final no próximo sábado (15 de agosto) contra a Real Sociedad, antes de a nova temporada da Premier League começar uma semana depois. Na estreia, os Blues jogam fora de casa contra o Fulham.

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