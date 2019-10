Críticas, "Fora Tite" e decepção: as reações após novo empate da seleção brasileira

Internautas não perdoam o treinador e a equipe após um novo mau desempenho

A voltou a se apresentar em nível abaixo do esperado e ficou no empate por 1 a 1 com a , na manhã deste domingo (13), em amistoso disputado em Cingapura.

E a torcida do não perdoou mais um mau desempenho, criticou as ações de Tite e também os amistosos disputados pela equipe, que não vence há quatro jogos: três empates ( , Sengal e Nigéria) e uma derrota ( ).

Confira as reações após o empate do Brasil:

Errado! O futebol mudou e nao aceita retrocessos taticos! O Brasil nao tem movimentacao, imposicao. Temos jogadores latifundiários que precisam tomar um choque, precisamos de renovacao no sentido mais amplo da palavra! #foratite — Prof Rominho CRF (@rominhopontes) October 13, 2019

Eu acho que é o momento exato para um treinador estrangeiro assumir o comando da Seleção Brasileiro.

O JJ e o Sampaoli são bons nomes.

O único problema é que nenhum deles aceitaria "os bastidores" da @CBF_Futebol mafiosa. #ForaTite — Igor Araujo (@igoraraujojj) October 13, 2019

O Combinado da Nike não consegue vencer e Nigéria só dá pra dizer #foratite e como sempre #foraneymarjr — bit lascado (@bit_lascado) October 13, 2019

Eai @CBF_Futebol até quando vai continuar com esse retranqueiro clubista ultrapassado ?

4 jogos sem vencer essas seleção (Colômbia,Peru,Senegal,Nigéria)

Time sem padrão tático

Só bola na área , não coloca os melhores em campo , substitui errado.#FORATITE #MUDANÇAJÁ pic.twitter.com/1sEC1HhuJB — Luiz Carlos (@luizc7319) October 13, 2019

#ForaTite e cúpula da CBF! Vaza logo e da chance para este homem aqui! Só ele para nos salvar! pic.twitter.com/nZEtoKLx5S — Domenico Sfriso (@domenico_lost) October 13, 2019

Novas regras da FIFA pra 2019

Cartão vermelho: 1 jogo de suspensão.

Convocação de Tite: 2 a 3 jogos de suspensão.#BRAxNIG#foratite pic.twitter.com/bBOcoFNbTx — Erick Silva (@ericksilva_jpg) October 13, 2019

Seleção brasileira tá uma TITEza! 🙃🙃🙃 — Pam 🇾🇪 (@pamspfc1) October 13, 2019

ULTIMAMENTE ESSE SOU EU VENDO OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA: pic.twitter.com/wnh9q2kgiV — Escanteio Curto 🇧🇷 (@ESCANTElOCURTO) October 13, 2019