Críticas duras após Holanda x Sérvia: 'Van Dijk - Koopmeiners foi algo de uma vez só. Isso não pode acontecer em uma partida internacional séria'

Hans Kraay junior se pronunciou de forma contundente sobre os zagueiros centrais da Holanda contra a Sérvia: Teun Koopmeiners e Virgil van Dijk. Segundo o analista da ESPN esse duo deixa a desejar defensivamente em nível internacional sério. No ESPN Vandaag ele afirma que prefere ver Micky van de Ven ao lado de Van Dijk, com Jorrel Hato na lateral esquerda.

"Isso não dá em praticamente nenhum jogo internacional sério", começa Kraay junior, já de forma crítica. "Com a bola, sim, porque Koopmeiners pode avançar muito bem, ele é um meio-campista. O que ele não é? Já jogou aberto pela direita no Juventus, como camisa 10, é um meio-campista pela esquerda..."

"Na verdade, isso não funciona em nível internacional, mas ele foi importante com o gol." Koopmeiners levantou uma cobrança de falta venenosa na área da Sérvia após meia hora de jogo. Van Dijk, que entrava em velocidade, não tocou na bola por muito pouco e, por isso, o ex-jogador do AZ ficou com o gol. No empate, quatro minutos depois, ele perdeu a disputa aérea para o artilheiro Mihajlo Cvetkovic.

"Acho que você cobra uma falta dessas na esperança de que alguém toque nela, não para bater direto para o gol", afirma Kraay junior, que então volta a abordar o aspecto defensivo da dupla. "Van Dijk - Koopmeiners foi algo pontual. Realmente não dá para fazer isso contra times bons."

"Em determinado momento, a Sérvia jogou com Tadic como segundo atacante mais avançado, aí é totalmente not done ter um jogador que dispara. Ou alguém que sai jogando, isso soa um pouco mais positivo. Ele também simplesmente esteve na linha de fundo do adversário. Ele faz, vai, tem uma boa perna esquerda, mas Van Dijk - Koopmeiners não vai ser a solução."

Kraay junior vê algo positivo no fato de Xavi estar experimentando? "Pelo menos ele indica que quer, com tudo, ter um homem a mais no meio-campo, que quer jogar ali com Koopmeiners avançando. Tenho que dizer também: falamos por muito tempo, na era Koeman e na era anterior de Koeman, que Van Dijk não quer jogar pelo lado direito da zaga."

"A diferença é de 7,5 metros", diz ele, referindo-se à distância entre o zagueiro central da direita e o da esquerda. "Também não faz diferença para ele, ele parece confortável ali", afirma o analista, antes de mudar a atenção para Van de Ven: "Já o critiquei muito, porque os adversários o deixam livre quando joga na lateral esquerda. Como lateral esquerdo, hoje em dia, você também precisa saber jogar bem com a bola. Hato faz isso."

Por isso, Kraay junior gostaria de ver Van de Ven formando a zaga com Van Dijk. "Tenho a sensação de que ele (Van Dijk, red.), e ele não vai admitir isso, gosta de ter um caça a jato ao lado dele. Talvez isso ainda seja algo para o futuro: Van Dijk e Van de Ven."

"Ele também é mais zagueiro central, e pode deixar o jogo com a bola para o Van Dijk. Eu também acharia ótimo se fosse o Van Dijk, 35, ele já não é um velocista, não é alguém de arranque curto... Tenho a impressão de que ele vai gostar muito disso, o Van Dijk", concluiu Kraay junior.