Críticas ao VAR rendem puxão de orelha em Jesus e gancho a Galiotte

O treinador do Flamengo não vai desfalcar o time no Brasileirão, enquanto o presidente do Palmeiras recebeu suspensão

O departamento jurídico do conseguiu uma vitória nesta quinta-feira (24). Apesar de ter sido condenado com uma partida de suspensão, por causa das críticas feitas ao VAR após vitória por 2 a 0 sobre o -PR, Jorge Jesus teve sua pena convertida em advertência. Desta forma, o treinador português não desfalcará o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Quem não se livrou de punição, contudo, foi o presidente do , Maurício Galiotte. O mandatário também foi julgado no STJD nesta quinta e recebeu 15 dias de suspensão pelas graves acusações de que o VAR estaria beneficiando o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Galiotte, que assim como Jesus não esteve presente ao julgamento no Rio de Janeiro, foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pelas acusações envolvendo a arbitragem de vídeo e o Flamengo. A punição, contudo, pode ser considerada branda, uma vez que o palmeirense poderia ter pegado um gancho de até 180 dias.

O Flamengo também foi punido em R$ 2 mil pelo atraso para entrar em campo no jogo contra o Athletico.