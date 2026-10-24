Lennart Karl ainda está um pouco abaixo de sua melhor forma da temporada passada pelo Bayern de Munique. Max Eberl saiu em defesa do jovem talento na entrevista coletiva de sábado, antes do jogo fora de casa contra o Freiburg, e, com isso, também contrariou indiretamente Uli Hoeneß, figura influente do Bayern.

"O que está acontecendo com Lenny é um processo perfeitamente normal para um jovem profissional. Todos, talvez até o próprio Lenny, esperam que tudo continue como foi na temporada passada", explicou Eberl, para quem isso é "perfeitamente normal".

Por isso, o clube vai "apoiá-lo nesse processo", pois "estamos convencidos de que ele voltará a atingir aquele nível. Mas ele sofreu a lesão, perdeu a Copa do Mundo, e isso, naturalmente, afeta um jogador. Mas, como eu disse, para nós é um processo perfeitamente normal."

O que Uli Hoeneß disse sobre Lennart Karl?

Antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Karl era considerado um treinador muito promissor na seleção alemã e já integrava a lista final de convocados. Porém, antes do teste contra os Estados Unidos, um dos países-sede, sofreu uma ruptura de um feixe muscular durante um treino e perdeu o torneio.

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Enquanto Eberl adota uma postura acolhedora com o jovem de 18 anos, Hoeneß havia anunciado recentemente ao Welt am Sonntag que pretendia ter uma conversa franca com Karl. "Decidi ter uma conversa séria com ele", disse o dirigente de 74 anos. "Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl receber sempre apenas um abraço."