As críticas têm origem no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, onde os dois pilotos se envolveram em uma colisão ainda na fase inicial da corrida.

O espanhol, que largou em 12º, tentava ultrapassar Esteban Ocon, da Haas. Ao mesmo tempo, Albon avançava: após largar em 17º, o piloto da Williams já havia deixado três adversários para trás na primeira volta. Foi na manobra sobre Ocon que os caminhos de Alonso e Albon se cruzaram.

A Williams tocou na Aston Martin do bicampeão mundial, causando danos consideráveis ao carro do espanhol. Entre outras coisas, partes do assoalho se desprenderam. No fim, Alonso, de 45 anos, terminou apenas em 16º.

Depois da corrida, ele foi contundente: "Quando você larga lá atrás, sempre corre esse risco. Acho que falta qualidade aos pilotos do terço final do grid, como vimos com Alex. Ele provavelmente se esqueceu de que a curva 11 estava à sua frente e de que precisava virar à esquerda."

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Fernando Alonso também manda recado à Aston Martin

Albon, que compete sob a bandeira da Tailândia, ainda não respondeu diretamente às críticas, mas descreveu a colisão do seu ponto de vista: "Tentei desviar e passar pela zebra, mas não consegui totalmente. Imagino que o carro dele tenha sido danificado. Sei, de qualquer forma, que o meu sofreu danos e que tive de correr o restante da prova com uma asa quebrada."

Alonso também aproveitou o episódio para cobrar o desenvolvimento do carro de sua equipe. Ao falar da necessidade de evitar riscos desse tipo no futuro, disse à Aston Martin: "Precisamos conseguir deixar o carro rápido o suficiente para que eu não tenha mais de largar lá atrás."