Os dois jogadores de ataque chegaram no verão de 2025 ao então campeão da Premier League por um total de 270 milhões de euros, mas não corresponderam às altas expectativas. Para Murphy, que certa vez jogou cinco anos pelo Liverpool e, entre outros títulos, venceu a Copa da Uefa com o clube, Wirtz e Isak, no entanto, não são o motivo das atuações irregulares do Liverpool.

O fato de os dois não serem tão bons na pressão, diante da posse de bola geralmente alta dos Reds, sobretudo nos jogos em casa, "não tem grande importância". Para Murphy, em vez disso, está claro: "O problema maior no Liverpool é que os laterais não são bons o suficiente."

Com isso, Murphy se referia a Milos Kerkez (22) no lado esquerdo e Jeremie Frimpong (25) no direito. Eles também foram contratados há pouco mais de um ano por muito dinheiro cada um. "Eles também não vão melhorar, não têm isso dentro de si", prosseguiu Murphy à talkSPORT: "Eles trabalham duro, mas o nível dos cruzamentos e a tomada de decisão no terço final do campo são fracos."

A diferença para a dupla de laterais de longa data Andy Robertson (32, Tottenham Hotspur) e Trent-Alexander Arnold (27, Real Madrid) seria gritante: "São dois dos melhores que existem quando se trata de assistências, qualidade e de dar o passe decisivo. Agora, eles contrataram dois laterais que não conseguem acompanhar isso."

Defensivamente, ambos até seriam "ok" e estariam "a 100 milhas por hora", mas no jogo para a frente há déficits consideráveis. E isso vai se tornar um problema em perspectiva para a equipe do novo treinador Andoni Iraola (44): "As melhores equipes do mundo têm laterais excelentes, porque os adversários fecham o centro e então sobra espaço pelos lados. Os laterais têm a bola com muita frequência, mas Frimpong e Kerkez não dispõem da qualidade para furar as outras equipes."

Quanto custaram Milos Kerkez e Jeremie Frimpong para o Liverpool?

As críticas aos dois astros citados não são novidade. O ex-companheiro de Murphy, Jamie Carragher (48), deu uma bronca em Kerkez recentemente e chamou o húngaro, por causa de seu estilo de jogo por vezes aparentemente sem cabeça, de "o Darwin Nunez dos laterais". E o ex-atacante da Premier League Gabriel Agbonlahor (39) já aconselhou Iraola a deslocar o meio-campista de origem Milos Kerkez (25) para o lado direito no lugar de Frimpong. Isso já havia sido feito várias vezes pelo ex-treinador Arne Slot (47) na temporada passada.

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Kerkez vive sua afirmação sob o comando de Iraola no AFC Bournemouth e custou pouco menos de 47 milhões de euros. Desde então, com a camisa do Liverpool, ele soma dois gols e duas assistências em 51 partidas. O retrospecto de Frimpong desde sua transferência do Bayer Leverkusen por 40 milhões de euros é pouco melhor: o jogador que foi tão forte como garçom na Bundesliga (77 participações em gols em 190 partidas) tem dois gols e dois assistências em 37 jogos.