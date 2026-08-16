O marroquino Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, lamentou as condições em que foi disputada a partida contra o Lens, na Supercopa da França, por considerar que os parisienses não contaram com um ambiente de jogo totalmente neutro.

O Saint-Germain perdeu por 1 a 0 para o Lens com dez jogadores, na noite deste domingo, no estádio Bollaert, casa deste último, coroando o vice-campeão da liga francesa com a Supercopa.

Hakimi, de 27 anos, declarou ao canal "Ligue 1+": "Demos o nosso melhor para vencer, e controlamos completamente o desenrolar da partida, mas houve circunstâncias que fugiram ao nosso controle".

E acrescentou, segundo divulgado pela rede "Foot Mercato": "Jogar num gramado como este, que não é neutro, e sem a nossa torcida. Deveríamos ter jogado nas mesmas condições. Hoje, senti como se fosse uma partida do Campeonato Francês. Isso não são desculpas".

O jogador da seleção marroquina também apontou que o calendário de jogos do Paris Saint-Germain e a sua preparação para esta partida não foram ideais.

E prosseguiu: "Jogamos finais em campo neutro, e agora jogamos fora de casa. Mas continuaremos trabalhando pelo que está por vir".

E completou: "Alguns jogadores faltaram aos treinos e chegaram atrasados, e disputamos uma partida na quarta-feira (a Supercopa Europeia), e precisávamos de descanso. Temos que continuar trabalhando pelas próximas partidas".