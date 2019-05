Criticado, Suárez desabafa: "Mostrei que estou 100% envolvido no Barcelona"

Jogador esclarece sobre sua lesão, após ser questionado se faria a cirurgia caso o clube fosse à final da UCL

A derrota do para o na final da segue repercutindo na . E, além do técnico Ernesto Valverde, alguns jogadores vêm recebendo críticas por parte da torcida culé, entre eles, Luis Suárez.

O atacante, que operou o joelho recentemente, tem sido questionado se iria mesmo realizar o procedimento se o Barcelona tivesse avançado à decisão da .

Outra dúvida levantada sobre o uruguaio - que segue se recuperando da lesão - é se ele irá jogar a pelo seu país.

Suárez, então, utilizou de suas redes sociais para se defender. "Este ano comecei a temporada com desconforto na cartilagem, o qual muitos já sabem, e como GRANDE TRABALHO do corpo médico consegui suportar sem nenhum problema. A todos eles, muito obrigado pelo seu trabalho e dedicação", escreveu.

"Quero esclarecer, especialmente para todos aqueles que querem me atingir, que a lesão que me levou a passar pela cirurgia NÃO TEM absolutamente nada a ver com a cartilagem, mas por causa de um menisco rasgado que eu sofri no eliminatória contra o . É por isso que fui forçado a passar pela sala de cirurgia e perdi a final de ontem contra a minha vontade", continuou.

"Eu mostro todos os dias desde que cheguei a este clube que estou 100% envolvido, dou tudo em todos os treinamentos e em todas as partidas para este escudo, porque sempre foi e é meu meu sonho em estar aqui!", finalizou o jogador.