Criticado, Palmeiras tem semana decisiva com Libertadores e Corinthians

Equipe paulista atravessa momento conturbado na temporada após cinco jogos sem vencer

O sinal de alerta está ligado no Palmeiras. Sem vencer há cinco jogos (três empates e duas derrotas), a equipe comandada por Felipão terá uma semana decisiva, com decisão da e clássico com o na agenda.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Sob forte pressão e alvo de protestos de torcedores, o Alviverde recebe o na terça-feira (30), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, precisando de um empate por 0 a 0 ou 1 a 1 para avançar. O Godoy Cruz se classifica com vitória ou empate por 3 a 3 ou mais gols. Um novo 2 a 2 leva a decisão para os pênaltis.

Mais artigos abaixo

Na sequência, terá pela frente o Corinthians, pela 13ª rodada do Brasileirão, na casa do rival, de olho apenas na vitória. No entanto, apesar do momento instável, o técnico Felipão não se mostra preocupado.