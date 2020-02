Criticado, Jesualdo vê evolução do Santos em clássico e diz que "dorme tranquilo"

Técnico analisou positivamente o empate sem gols com o Palmeiras no Pacaembu. Mas a torcida parece que ainda não está animada...

Jesualdo Ferreira defendeu o próprio trabalho à frente do time do após o empate por 0 a 0 com o , neste domingo, no Pacaembu, pelo . O português disse que a equipe alvinegra dominou o primeiro tempo do clássico e teve uma das melhores atuações do ano. Sobre as críticas, afirmou que elas afetam mais os jogadores do que ele.

"A única forma é olhar meu trabalho. Estou feliz com o que tenho feito. Temos feito um grande trabalho, com uma grande capacidade de nos adaptar e trabalhar, gerindo jogadores que não conhecíamos. Temos um histórico de lesões, de ausência de jogadores, mas quando chega a esta altura e se faz o jogo que fizemos... Ganhávamos e havia crítica negativa. Ganhar, empatar ou perder, é crítica negativa. Essas críticas não me atingem. Atingem os jogadores. Eles sofrem com essas críticas. É importante que estejam tranquilos. Muitos desses jogadores ainda não jogaram no nível que podem. Vou deitar e dormir tranquilo", comentou.

O experiente treinador foi além: afirmou que o Santos como um todo "ganhou muito" com o desempenho no clássico e que os jogadores "estão muito mais confiantes". A torcida, no entanto, parece ter opinião diferente. Houve vaias no Pacaembu - que teve só alvinegros nas arquibancadas - e nas redes sociais a maioria dos comentários não foram elogiosos a Jesualdo.

Acho cedo para criticar Jesualdo.



Vou aguardar mais 23 jogos. — Sergin (@SerginSFC) February 29, 2020

O Soteldo arrebentou na temporada passada.



Aí chega um maluco, fala que está tudo errado.



Que na esquerda ele não joga bem, e define que o melhor pra ele é jogar na direita.



Eu não entendo mais nada!#forajesualdo — FORA JESUALDO (@sigoosantos) February 29, 2020

JESUALDO NOVAMENTE COLOCANDO OUTRO CENTROAVANTE PARA JOGAR NA PONTA...



É TEIMOSO IGUALZINHO O SAMPAOLI COM 3 ZAGUEIROS — SANTOS MIL GRAU SEM GERAÇÃO DO QUASE 😀 (@PeixaoMilGrau) February 29, 2020

Depois de uma semana tensa, com rumores de demissão em caso de derrota para o Palmeiras, o português aparentemente estava nervoso na coletiva de imprensa e manifestou irritação ou contrariedade com o questionamento de alguns jornalistas.

Será que tá boa a relação entre Jesualdo e jornalistas? Após o empate com o Palmeiras, o treinador chegou na coletiva distribuindo patadas. Se liga! pic.twitter.com/jNpikNeJSh — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 29, 2020

O técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, tem um problema sério no entendimento das questões dos jornalistas nas coletivas



Minha pergunta e as de outros dois colegas eram elogiosas e ele achou que eram críticas — Marco Bello Jr (@marcobellojr) February 29, 2020

Com o torcedor santista satisfeito ou não, Jesualdo estará no banco novamente na próxima terça-feira, quando o estreia na contra o Defensa y Justicia, na .