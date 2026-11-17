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A seleção holandesa sofreu uma das derrotas mais duras de sua história nesta segunda-feira, ao perder por 5 a 0 para a Alemanha comandada por Jürgen Klopp.

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Com isso, a Holanda perdeu a liderança de seu grupo na Liga das Nações. Apesar de ter se classificado para a fase seguinte como segunda colocada, o desempenho provocou duras críticas nas últimas horas.

Uma das críticas mais contundentes veio do jornal holandês "De Telegraaf", que classificou o ex-jogador do Barcelona como "responsável por uma humilhação sem precedentes". Foi assim que o jornalista Valentijn Driessen intitulou sua análise da vitória da Alemanha por 5 a 0.

Decisões erradas após a lesão de De Jong

Uma das principais críticas dirigidas ao treinador diz respeito à escolha do substituto de Frenkie de Jong no meio-campo.

Para o jornalista, a decisão de escalar Quinten Timber como titular foi um erro: "Ele não é o homem certo para comandar a construção das jogadas. E Joey Veerman não consegue fazer isso sozinho".

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Ele encerra sua análise afirmando que esperava mais de um homem do futebol como Xavi Hernández, mas também ressaltou que a derrota poderia ter sido ainda maior: "Eles foram massacrados. A atuação da seleção holandesa foi chocante. No segundo tempo, o desempenho ficou muito abaixo do esperado. O 5 a 0 foi até generoso demais, porque o placar poderia facilmente ter sido 8 a 0".

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Notas baixas para os jogadores da Holanda

O mesmo jornal também deu notas baixas a toda a seleção em suas avaliações, o que atingiu também o treinador em uma das noites mais difíceis de sua carreira.

Isso acontece poucos dias depois da impressionante atuação ofensiva contra a Grécia (7 a 0).

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Sobre o desempenho da equipe, o jornal aponta ainda que "pouco se viu do futebol dominante, baseado na posse de bola, que Xavi sempre quis desde o início" e que o time "era um grupo desorganizado, sem paixão nem disciplina... sem nível e sem coesão entre seus integrantes".

A repercussão da derrota

A imprensa holandesa também buscou acompanhar a repercussão da derrota fora do país, destacando que a mídia estrangeira a descreve como "uma verdadeira vergonha".

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Está claro que, depois de uma derrota dessa dimensão, ficou extremamente difícil tirar qualquer conclusão positiva.

Adversário forte

O cenário também indica um jogo muito difícil nas quartas de final da Liga das Nações.

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A derrota deixou a Holanda na segunda colocação do grupo, o que a colocará diante de um dos líderes das outras chaves. Enquanto se aguardam os resultados do Grupo 4, que deve ser liderado por Portugal, os outros dois possíveis adversários são Inglaterra ou França, terceira e quarta colocadas, respectivamente, na última Copa do Mundo.

Marca negativa para a Holanda

A seleção da Alemanha fez uma de suas melhores partidas na Liga das Nações ao golear a Holanda por 5 a 0 pela sexta rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira.

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O resultado foi um choque para a Holanda, que entrou em campo muito confiante depois de atuações ofensivas marcantes, mas os alemães impuseram seu ritmo e transformaram suas chances em gols sem piedade.

A goleada não foi apenas um placar pesado, mas uma marca rara na história da Holanda em competições oficiais. A última vez que a Holanda sofreu cinco gols em uma partida oficial foi em 16 de julho de 1952, contra a seleção do Brasil (B), nas eliminatórias preliminares dos Jogos Olímpicos, segundo dados do Stats Foot.

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De acordo com a mesma fonte, a Holanda já havia sofrido outros cinco gols, mas em um amistoso contra a Bélgica, em 4 de setembro de 1999.