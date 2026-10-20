No momento em que o Real Madrid se prepara para disputar o aguardado clássico diante do Barcelona, no próximo domingo, voltam à tona as críticas direcionadas à política do clube merengue no trato com os jovens talentos.

Ojornal espanhol "Mundo Deportivo" lançou os holofotes sobre Chema Andrés, meio-campista do Brighton que foi formado nas categorias de base do Real Madrid e se tornou o centro das atenções da imprensa britânica, que lhe deu o apelido de "pequeno Rodri".

Apesar de o jogador, de 21 anos, ainda estar no começo de sua experiência com o Brighton, após ter se juntado à equipe em setembro passado, sua aparição na Premier League reabriu o debate sobre a decisão do Real Madrid de abrir mão dele, especialmente diante dos problemas que, segundo o relato, a equipe enfrenta no meio-campo.

Crise no meio-campo persegue o Real Madrid antes do clássico

O jornal considera que o Real Madrid possui, talvez, um dos melhores goleiros da Europa em termos de defesas, além de um atacante entre os maiores artilheiros do mundo, numa referência a Thibaut Courtois e Kylian Mbappé, mas a equipe sofre com uma lacuna evidente entre as linhas de defesa e de ataque.

O jornal explicou que a equipe merengue se divide em duas metades quando perde a bola, por mais que Federico Valverde se esforce ou que Aurélien Tchouaméni tente desempenhar múltiplas funções no meio-campo.

Acrescentou que a falta de suficiente comprometimento defensivo por parte de Vinícius Júnior e Mbappé, bem como a presença de Bellingham e Arda Güler, dá aos adversários a oportunidade de explorar os espaços e se movimentar com inteligência, o que aumenta a dificuldade da tarefa da equipe de controlar as partidas.

De acordo com o relato, a saída de Luka Modric e a aposentadoria de Toni Kroos deixaram um impacto evidente no meio-campo, fazendo com que o Real Madrid continue a sofrer para controlar o ritmo de jogo, antes do aguardado confronto com o Barcelona.

Por que a imprensa britânica lhe deu o apelido de "pequeno Rodri"?

Chema Andrés foi formado na academia do Real Madrid, "La Fábrica", antes de viver uma experiência na Bundesliga, onde jogou pelo Stuttgart, e depois se transferir para o Brighton em setembro de 2026, em busca de uma nova oportunidade de provar suas qualidades.

Apesar da curta experiência até agora com a equipe inglesa, sua forma de jogar e suas movimentações no meio-campo levaram a imprensa britânica a compará-lo a Rodri, estrela do Manchester City e da seleção da Espanha, e lhe conceder o apelido de "pequeno Rodri".

O Brighton ocupa uma posição de destaque na Premier League, tendo se tornado uma das equipes que brigam pelas vagas que dão acesso à Liga dos Campeões, enquanto Andrés espera aproveitar suas chances para provar sua capacidade de agregar em uma das ligas mais fortes da Europa.

Ainda assim, falar de seu bom momento precisa ser colocado em contexto, pois o jogador ainda está no começo de sua trajetória com o Brighton e ainda não teve tempo suficiente para apresentar um retrato completo de seu nível e de seu potencial ao longo de uma temporada inteira.

11 milhões de euros em troca de 50% dos direitos de sua transferência

O paradoxo em que se deteve o relato do "Mundo Deportivo" está no fato de que o Real Madrid recebeu 11 milhões de euros em troca de 50% dos direitos de transferência de Andrés, que não teve uma oportunidade real de provar seu valor com a equipe principal no estádio Santiago Bernabéu.

O jornal criticou a política do clube no trato com os jovens talentos, considerando que o Real Madrid trata sua academia como uma fonte de receitas financeiras, em vez de aproveitar os jogadores que poderiam ajudar a equipe a suprir suas necessidades técnicas.

Essas críticas ganham importância adicional diante dos problemas que o relato levanta a respeito do meio-campo, ainda que seja cedo para afirmar que Andrés teria oferecido a solução necessária caso tivesse permanecido na equipe merengue.

Valverde é o único representante da academia no clássico

No contexto de suas críticas, o relato do Mundo Deportivo apontou que José Mourinho contará com apenas um jogador oriundo da academia do Real Madrid no clássico diante do Barcelona, Federico Valverde.

O autor resgatou a ideia histórica que reunia as grandes estrelas e os talentos emergentes da academia, que ficou conhecida como "Zidanes y Pavones", considerando que ela passou a ser parte do passado.