Crítica contundente de jogador iraniano contra a organização da Copa do Mundo de 2026

O jogador iraniano Mohammad Mohabi expressou seu profundo descontentamento com as condições organizacionais que a seleção de seu país enfrenta na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, considerando-as “injustas” e desgastantes para os jogadores.

O jogador do clube russo Rostov disse: “A seleção iraniana é obrigada a viajar para o território americano apenas na manhã do dia do jogo e, em seguida, retornar imediatamente após o término da partida, devido às restrições de permanência impostas a ela, o que causa grande cansaço físico e mental para a equipe”.

Mahbi acrescentou, em declarações após a partida da seleção iraniana contra a Nova Zelândia, que terminou empatada em 2 a 2: “Estamos jogando bem, mas a situação é difícil. Chegamos apenas esta manhã e partiremos novamente para voltar daqui a dois dias. Estamos sendo tratados de forma injusta, mas o que podemos fazer? Isso não é bom para o futebol”.

Mahbi marcou um gol pela seleção iraniana nessa partida, que marcou o início da campanha de ambas as equipes na fase de grupos.

A reclamação de Mahbi gerou ampla repercussão nas redes sociais, especialmente diante dos grandes desafios logísticos impostos pela organização do torneio em três países e das dificuldades que algumas seleções enfrentam para se deslocar e se hospedar entre as cidades-sede.

A seleção iraniana é uma das equipes que enfrenta restrições adicionais nos Estados Unidos, o que levou a comissão técnica e aos jogadores a expressarem a dificuldade de se preparar nessas circunstâncias.