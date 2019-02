Cristiano só tem 3 Champions? Relembre o que ele fez nas finais contra o Atlético

Provocações entre Cristiano Ronaldo e Atlético de Madrid geraram controvérsias sobre os cinco títulos do jogador na Champions League

A derrota da Juventus para o Atlético de Madrid serviu como faísca para reacender a antiga rivalidade entre antigos adversários, Cristiano Ronaldo e Atlético. O revés italiano para o time espanhol, por 2 a 0, na última quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Champions League 2018-19, gerou, até o momento, uma das maiores polêmicas da competição europeia.

Provocado durante o jogo pelos torcedores espanhóis, Cristiano respondeu aos adeptos do Atlético com um gesto que não se brinca, principalmente, se tratando de Champions League, CR7 e Colchoneros. Na área mista após o jogo Ronaldo ainda ressaltou a provocação ao dizer “Eu tenho 5 Champions, Atleti zero”.

“Freguês” do português no torneio Europeu, o Atlético encarou Cristiano em duas finais em menos de três anos. Na época jogador do Real Madrid, o atacante triunfou sobre o rival nas edições de 2013-14 e 2015-16.

Mas apesar dos títulos, em entrevista à Rádio CRC, o presidente da equipe espanhola enfatizou que CR7 não venceu as finais contra o Atlético. Questionado sobre o porquê das declarações, Enrique Cerezo disse que revelaria o motivo nos próximos dias.

Até lá, a Goal aproveita para relembrar, você torcedor, sobre as duas finalíssimas que entraram para as cinco conquistas do craque português na Champions.

FINAL 2013-14 – REAL MADRID 4 X 1 ATLÉTICO DE MADRID

Em uma final marcada pela virada histórica do Real na prorrogação, Cristiano Ronaldo conquistava a segunda League da carreira. Apesar da goleada sofrida, o time comandado por Diego Simeone parecia estar com o resultado garantido ao abrir o placar com Godín, aos 36 minutos do segundo tempo. Mas o empate durante a prorrogação da etapa final levou o Real Madrid rumo ao título.



Persistindo pelo gol, CR7 marcou o último tento dos blancos no jogo, já aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Com uma comemoração que ficou marcada na trajetória do craque no Real, esse seria o primeiro título do atual camisa 7 da Juventus em cima do Atlético de Madrid.

FINAL 2015-16 REAL MADRID 1 (5x3) 1 ATLÉTICO DE MADRID

Em um duelo tenso, o Real Madrid erguia a taça da principal competição europeia pela 11ª vez. Seria o primeiro título dos três consecutivos de Zinédine Zidane e Cristiano Ronaldo com o time espanhol. Sem marcar gols no tempo normal, CR7 cobrou o pênalti decisivo e comemorou da mesma forma, como em 2013-14. Por outro lado, o Atlético de Madrid perdia a segunda chance de conquistar a Champions pela primeira vez na história do clube contra o maior adversário.