Cristiano Ronaldo zoa Simeone e repete gesto de "huevos" em comemoração

Depois da vitória histórica e classificação às quartas de final da Champions League, o atacante da Juventus imitou a comemoração do argentino

Quando o fez o seu segundo gol no jogo de ida das oitavas de final da , o treinador Diego Simeone roubou a cena com a sua comemoração: virado para seus torcedores, levou as duas mãos na direção da pélvis, apontando para a região de seus testículos, e a cena repercutiu quase tanto quanto o resultado.

A imagem deve ter ficado na mente dos jogadores da , dentre eles Cristiano Ronaldo, e servido também como forma de motivação. Tanto, que após a Juve fazer história com um triunfo impressionante de 3 a 0 nesta terça-feira (12), avançando para as quartas de final, CR7 “devolveu” o gesto para a torcida espanhola.

Autor dos três gols, na hora do apito final Cristiano estava próximo do setor destinado aos torcedores visitantes. E não pensou duas vezes para fazer o gesto de “huevos” para a torcida do Atleti.

Após o jogo, perguntado sobre a comemoração do luso, Simeone preferiu não polemizar e elogiou o caráter decisivo do atacante.