Cristiano Ronaldo x Real Madrid na Liga dos Campeões: "quero encontrá-los na final"

Em entrevista, CR7 falou sobre as chances de ter que enfrentar seu ex-time na Liga dos Campeões

Ás vésperas do sorteio da oitavas-de-final da Liga dos Campeões, fãs de futebol já começam a especular quais os confrontos sorteados, e um duelo em potencial chama mais a atenção: já que o ficou no Pote 2, os madrilenhos podem enfrentar a de Cristiano Ronaldo logo na primeira fase do mata-mata.

Seria o retorno de CR7 a Madrid, onde se consagrou como um dos maiores da história do futebol. Reencontros assim não costumam acontecer, jogadores que tem esse tamanho em um time costumam se aposentar com tal camisa. Não é o caso de Cristiano.

Competitivo por natureza, talvez esse seja o próximo desafio do astro: ganhar uma Liga dos Campeões em cima do ex-time. Em entrevista, Cristiano Ronaldo afirmou: "O Real Madrid é uma equipe espetacular. Se você me perguntar, preferia os encontrar mais tarde. Eu preferia que fosse na final."

Cristiano Ronaldo nunca enfrentou o Real Madrid. Quando o astro português estava no , os Red Devils e os merengues nunca se enfrentaram. Da mesma forma, desde que CR7 chegou a Juve, a Velha Senhora também nunca jogou partidas oficiais contra a equipe spanhola.