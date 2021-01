Cristiano Ronaldo x Lukaku: o raio-x dos artilheiros de Juventus e Inter de Milão na Serie A

Astro português e matador belga brigam pela artilharia do Italiano e se encaram em clássico do topo da tabela

Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste domingo (17) em um duelo direto pelas primeiras posições da Serie A Italiana, e se depender de seus atacantes, o confronto promete uma chuva de gols. Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo estão no topo da lista de artilheiros da competição, e são as principais armas dos gigantes italianos para a partida.

Em 13 partidas disputadas na liga até aqui, Cristiano Ronaldo já anotou 15 gols com a camisa da Juve. O craque português demora em média 72 minutos para marcar, contra 96 minutos de Lukaku. O belga da Inter tem 12 gols marcados em 16 partidas.

Atuando como atacantes mais centralizados, CR7 e Lukaku têm em comum o porte avantajado (1,85m do português contra 1,91m do belga) e a força física. Todos os 27 gols da dupla foram marcados de dentro da área, o que ajuda a explicar a movimentação dos matadores.

Destro, Cristiano Ronaldo marcou 11 de seus 15 gols com o pé direito, além de dois com a canhota e dois de cabeça. O canhoto Lukaku fez 10 gols com seu pé favorito e outros dois com a direita. Famoso por seu bom jogo aéreo, o grandalhão da Inter não anotou nenhum gol de cabeça na 20/21.

Outro quesito equilibrado são os gols em penalidades máximas. CR7 tem quatro (26,6% de seus gols), contra três de Lukaku (25% de seus gols). Em cobranças de falta, nenhum dos atacantes acertou o alvo até o momento na temporada do Italiano.

Nem Ronaldo nem Lukaku têm assistências como pontos fortes de seu jogo, mas ambos já deram passes para gols de seus companheiros. CR7 deu um passe na vitória por 4x1 contra a , enquanto Lukaku distribuiu três passes para gol, dois contra o e um contra o Crotone.

Em um clássico tão disputado, com dois times precisando do resultado para encostar no líder , é difícil imaginar um cenário em que os artilheiros não tenham boas oportunidades para marcar, e quando falamos de Lukaku e Ronaldo, eles não costumam perdoar.