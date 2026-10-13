Cristiano Ronaldo x Juventus: clube leva à Suprema Corte disputa judicial por 8 milhões de libras em salários não pagos

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A longa disputa judicial entre a Juventus e Cristiano Ronaldo teve mais uma reviravolta dramática, já que o gigante italiano se recusa a aceitar a derrota. Apesar de várias decisões favoráveis ao astro português, o clube confirmou que levará o caso à mais alta instância do Judiciário italiano.

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A disputa pelo “Documento Ronaldo” continua

No centro da investigação está um documento conhecido informalmente como “Documento Ronaldo”, que veio à tona durante a investigação Prisma sobre as práticas financeiras do clube. Os promotores alegaram que a Juventus havia firmado acordos privados com jogadores para adiar o pagamento de salários, valores que, segundo relatos, não foram registrados corretamente nas demonstrações financeiras oficiais do clube.

O caso se tornou um grande escândalo para a Juventus e contribuiu para a posterior renúncia em massa da diretoria do clube, incluindo o então presidente Andrea Agnelli. Escutas telefônicas realizadas durante a investigação complicaram ainda mais a situação da Juventus. Em uma conversa gravada, o chefe do departamento jurídico do clube, Cesare Gabasio, disse ao então diretor esportivo Federico Cherubini que o acordo por escrito “teoricamente não deveria existir”, em uma declaração que sugeria a natureza delicada do acerto financeiro entre o clube e seu principal jogador.

Apesar de o documento específico encontrado pelas autoridades não conter a assinatura de Ronaldo, a validade jurídica do acordo foi reiteradamente confirmada na Justiça. O atacante argumentou que o dinheiro lhe havia sido prometido independentemente de sua transferência, enquanto o clube sustentou que, ao se mudar para a Premier League, ele havia renunciado a determinadas reivindicações financeiras.

Decisões da arbitragem e disputa judicial em Turim

Após a descoberta do documento físico em um escritório de advocacia, em março de 2022, Ronaldo iniciou um processo judicial formal contra seu ex-clube em setembro de 2023. Diante da complexidade da documentação, as duas partes concordaram em recorrer à arbitragem para resolver a disputa. Em abril de 2024, o tribunal arbitral tomou uma decisão dividida e determinou que a Juventus deveria pagar aproximadamente metade do valor originalmente reivindicado, totalizando € 9,8 milhões mais juros, em vez dos € 19,5 milhões pedidos pela equipe jurídica do jogador.

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O tribunal observou que, embora não houvesse provas de que a Juventus pretendia fraudar o jogador, a dívida continuava válida nos termos do acordo de adiamento do pagamento. A decisão também destacou, porém, que Ronaldo não havia exigido explicitamente o pagamento no momento exato de sua saída para a Inglaterra. A Juventus contestou imediatamente a decisão arbitral e levou a disputa à Justiça do Trabalho em Turim. Em janeiro, o juiz Gian Luca Robaldo rejeitou o recurso do clube, reafirmando que o pagamento ao capitão do Al-Nassr deveria ser feito.

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Sem aceitar a derrota, a Juventus confirmou agora, em seu relatório financeiro mais recente, referente ao período de 2025-26, que está apresentando um último recurso. Segundo uma reportagem da La Gazzetta dello Sport, o clube afirmou: “A decisão se limitou a verificar a existência de vícios formais na sentença arbitral apontados no recurso e não constitui uma decisão sobre o mérito do caso. Portanto, não altera as conclusões alcançadas pela sentença arbitral.” Isso indica que, na avaliação do clube, a instância anterior examinou apenas erros processuais, e não os fatos centrais do caso.

Implicações financeiras para a Juventus

Embora a disputa judicial continue a gerar manchetes, a Juventus procurou tranquilizar acionistas e torcedores, afirmando que o possível pagamento não desestabilizará as contas atuais do clube. A diretoria já incluiu o custo da disputa com Ronaldo em exercícios financeiros anteriores, o que significa que o resultado do julgamento na Suprema Corte não provocará um déficit repentino.

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O comunicado também detalhou o andamento do recurso atual: “De qualquer forma, os efeitos econômico-financeiros decorrentes da sentença arbitral já estão refletidos nas contas da Companhia desde o exercício financeiro de 2023/2024 e, portanto, não são esperados impactos negativos no orçamento atual nem nos futuros. Contra essa decisão, a Juventus apresentou um recurso de cassação, devidamente notificado em 27 de março de 2026, e aguarda a marcação da audiência.” Essa medida processual representa a última cartada do gigante italiano.

Para Ronaldo, o caso continua sendo uma questão de princípio e de ressarcimento financeiro significativo, enquanto ele se aproxima do fim de sua carreira de recordes na Arábia Saudita. Para a Juventus, representa uma pendência da era Agnelli que a nova gestão está determinada a deixar para trás. Como a data da audiência ainda não foi marcada, as duas partes seguem em um impasse que já dura quatro anos e passou por várias instâncias judiciais. Uma decisão final da Suprema Corte encerrará definitivamente um dos períodos mais marcados por disputas judiciais na história do clube.