Cristiano Ronaldo x Atalanta: uma pedra no sapato no retorno de CR7 à Itália

Cristiano Ronaldo está de volta à Itália. 67 dias após a despedida da Juventus, o atacanteo português chegou a Bérgamo, onde enfrentará Atalanta pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League.

O retorno ao estádio Atleti Azurri D'Italia não deixou CR7 indiferente, que ontem fez uma publicação em seu perfil no Instagram na qual expressou todas as suas emoções pela primeira vez após deixar a Juventus, em agosto.

"Volto para a Itália, um país que acolheu tão bem a mim e à minha família, um lugar que ficará no meu coração para sempre. Sei por experiência que nunca é fácil jogar em Bérgamo contra um time como o Atalanta, mas vamos fazer o nosso melhor para manter o primeiro lugar no nosso grupo. Esta é a Champions League e nós somos o Manchester United! Estamos no lugar que merecemos: vamos lá, diabos!".

Bérgamo e Atalanta. Memórias agridoces do português frente à equipe de Gasperini em sua experiência na Juventus: por um lado a vitória da Taça da Itália na final frente aos Nerazzurri, por outro, o primeiro banco de reservas como jogador da Juventus e apenas uma vitória nos jogos diretos (justamente o da final da Copa da Itália).

No dia 26 de dezembro de 2018, na primeira temporada com a camisa da 'Velha Senhora', em Bérgamo, Cristiano Ronaldo ficou fora pela primeira vez da equipe titular e iniciou entre os reservas, mas acabou sendo decisivo ao marcar no empate por 2 a 2. Uma noite diferente e especial para os português, que certamente não estava habituado a tal situação.

“O Cristiano irá para o banco: desta vez poderei assistir ao jogo com ele. Estou feliz com o que ele está fazendo conosco, seu início foi positivo, o melhor de todos. Em março vamos precisar dele nos desafios no qual ele terá que ser tão decisivo quanto tem feito nos últimos anos”, disse o técnico Massimiliano Allegri antes do jogo na ocasião.

Curiosamente, o saldo de Cristiano Ronaldo contra a Atalanta é negativo. O português soma quatro empates frente ao time de Bérgamo, e uma pesada derrota por 3-0 nas quartas de final da Taça da Itália 2018/2019. No último cruzamento, na temporada passada, a vitória por 2 a 1 veio com a conquista da Copa da Itália no estádio Olímpico de Roma, o quinto e último troféu levantado com a camisa preta e branca. Além disso, em seis jogos, CR7 marcou apenas duas vezes, perdendo dois pênaltis contra a Atalanta.

O atacante voltou a Bérgamo e desafia a Atalanta novamente com o objetivo de deixar sua marca, assim como aconteceu no primeiro jogo em Old Trafford, com o gol decisivo na virada por 3 a 2. Na cidade e no estádio do primeiro banco na Juventus, o português vai tentar conquistar a primeira vitória e dar pela primeira vez na carreira um desprazer em casa aos italianos, quebrando o feitiço ligado à cidade.