Cristiano Ronaldo vive papel particularmente infeliz por Portugal, e fenomenal Erling Haaland mostra o caminho para a Noruega

O Grupo D da Liga das Nações também começou oficialmente. Portugal conseguiu vencer Gales por pouco, com um azarado Cristiano Ronaldo no papel principal: 1 a 0. A Noruega, sob o comando de Erling Haaland, também somou três pontos contra a Dinamarca: 3 a 2.

Portugal - Gales 1 a 0

Portugal foi muito superior a Gales e, com Cristiano Ronaldo, criou rapidamente duas boas oportunidades. No fim das contas, porém, foi João Félix quem abriu o placar: com um chute de longa distância, venceu o goleiro Danny Ward.

Parecia haver muito mais por vir para os portugueses, mas especialmente Ronaldo não teve a sorte ao seu lado. Primeiro, desperdiçou uma chance gigantesca por cima do gol e, depois, ainda viu seu gol ser anulado. Lewis Koumas esteve perto do empate para Gales na reta final, mas ele não saiu. Portugal resistiu e venceu por 1 a 0.

Noruega - Dinamarca 3 a 2

A Noruega começou em grande estilo e já tinha aberto 2 a 0 antes dos vinte minutos. Com passe de Martin Ødegaard, Oscar Bobb encontrou o canto mais distante em espaço curto, e pouco depois Erling Haaland ampliou o placar após boa jogada preparatória de Antonio Nusa.

A Noruega, portanto, estava em situação confortável, mas a Dinamarca não se deixou levar facilmente ao matadouro. Mikkel Damsgaard marcou o 2 a 1 com uma cobrança de falta magnífica. Depois do intervalo, o placar virou 2 a 2, quando Rasmus Højlund apareceu com força em um escanteio.

Por um momento, parecia que a Dinamarca estava a caminho de conseguir um resultado, mas então Haaland apareceu novamente. O atacante foi implacável em uma jogada ensaiada de escanteio: 3 a 2. A Noruega depois resistiu, embora tenha precisado terminar a partida com dez jogadores após o cartão vermelho de David Møller Wolfe.