Após um segundo tempo emocionante e às custas da Croácia (2 a 1), Portugal conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo dedicou seu gol de empate a Diogo Jota, que, há exatamente um ano, em 3 de julho de 2025, faleceu junto com seu irmão André Silva em um acidente de carro.

A Croácia abriu o placar no segundo tempo com Ivan Perisic, do PSV, que assistiu impotente quando, pouco depois, Portugal recebeu um pênalti após uma falta em Renato Veiga. Ronaldo manteve a calma na marca do pênalti e chutou no meio, batendo Dominik Livakovic.

Nos acréscimos, Rafael Leão deu um lampejo de sua classe, com um cruzamento que chegou perfeitamente até Gonçalo Ramos. O substituto na ponta de ataque, no lugar de Ronaldo — que já havia sido substituído —, cabeceou para o 2 a 1 e, como o gol de empate nos acréscimos foi anulado por impedimento, o placar permaneceu assim.

“Hoje tivemos que aprender a sofrer”, disse Ronaldo (41) após a partida. “Para vencer um jogo dessa magnitude, precisamos aprender a sofrer. A partida de hoje foi muito interessante para os espectadores. Tivemos o jogo razoavelmente sob controle no primeiro tempo.”

“O segundo tempo foi mais caótico. Eles marcaram, ficamos um pouco nervosos, mas a virada emocional aconteceu quando convertemos o pênalti. A partir daquele momento, a partida ficou mais tranquila. Ainda tivemos algumas dificuldades, mas isso faz parte da competição, e agora precisamos seguir em frente.”

Após o jogo, Ronaldo vestiu a camisa com o número 21, o número de Jota. Há exatamente um ano, ele e seu irmão André Silva faleceram em um acidente de carro na Espanha, perto da fronteira com Portugal. “É um dia especial”, disse Ronaldo. “Ele está lá em cima e nos ilumina.”

“Sabemos que ele está conosco e, por isso, fazia sentido vencer hoje para homenageá-lo da melhor maneira possível”, afirmou Ronaldo, que também se pronunciou sobre os rumores a respeito de seu futuro. Sua irmã, Kátia Aveiro, havia dito mais cedo naquele dia que ele está disputando seu último torneio como jogador da seleção.

“O futuro do Cristiano não é importante agora”, diz Ronaldo. “Tenho tempo, seja na vitória ou na derrota. Vou conversar com minha família e, então, tomar a melhor decisão. Não tomo mais decisões no calor do momento; agora faço tudo com calma. O importante agora é aproveitar o dia de hoje”, afirma CR7.

A seleção de Portugal, comandada pelo técnico Roberto Martínez, agora se prepara para mais um desafio difícil. A Espanha, que não deu a menor chance à Áustria nas oitavas de final (3 a 0), será o adversário na segunda-feira, 6 de julho, em Dallas. A partida começa às 21h, horário da Holanda.