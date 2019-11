Cristiano Ronaldo vira concorrente do Real Madrid em disputa por Pogba

Segundo o Tuttosport, da Itália, o craque português quer que o meio-campista do Manchester United volte à Juventus na próxima janela

A notícia causou alvoroço na . É que o poderia ter encontrado um concorrente muito sério no interesse na briga pela contratação de Paul Pogba. E não é nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal italiano 'Tuttosport' em sua capa deste domingo (17), o português teria dito ao conselho da para tentar contratar o francês durante o próximo mercado de inverno.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Sabe-se que o Real Madrid busca a contratação do francês, e que seu treinador, Zinedine Zidane, solicitou repetidamente um acordo. No entanto, o não concorda em colocar o jogador no mercado. O craque está lesionado e não pode entrar na escalação dos Red Devils. Os donos do Manchester United já deixaram claro em várias ocasiões que não deixarão Pogba sair a qualquer preço, apesar do desejo do jogador de mudar de ar.

Mais artigos abaixo

Agora é a Juve, a pedido expresso de Cristiano Ronaldo, que está disposto a fazer um esforço para assinar com Pogba, tão desejado por Zidane. A equipe italiana aspira a alcançar o título da Liga dos Campeões e a contratação de Pogba seria um claro passo adiante. E em termos de contratações, Cristiano tem o suficiente para pedir à Vecchia Signora. Já em sua época era fundamental, por exemplo, arrebatar a contratação do holandês De Ligt, que estava perto de se mudar para o FC . Foi o lusitano ​​que o convidou para jogar na Juve, conseguindo o "sim" do holandês.

Vamos ver o que acontece com Pogba, se o United decidir mudar o cartão e transferi-lo neste mercado de inverno.