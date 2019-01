Cristiano Ronaldo vence prêmio de Melhor do Ano no Globe Soccer Awards

Além de ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, CR7 recebeu a estatueta pelo gol mais bonito da temporada

Após certa indignação por parte de Cristiano Ronaldo em ter perdido a Bola de Ouro para Luka Modric, o camisa 7 da Juventus pode comemorar mais um troféu pessoal. Nesta quinta-feira (03), o português recebeu o prêmio Globe Soccer Awards, em Dubai. A estatueta é entregue ao melhor jogador da temporada.

CR7 ainda recebeu o prêmio pelo gol mais bonito da última temporada. Na ocasião, atleta do Real Madrid, Ronaldo marcou um belo gol de bicicleta contra o seu atual time, a Juventus.



(Foto: N/A)

Outras categorias também tiveram os seus ganhadores: no Melhor Clube do Ano, o Atlético de Madrid desbancou o Real Madrid e O Liverpool, enquanto Didier Deschamps, campeão mundial com a França, foi o melhor treinador, vencendo Diego Simeone, Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri e Jürgen Klopp.