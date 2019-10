Cristiano Ronaldo vai superar os gols de Pelé? "Não tenho dúvidas", diz agente do português

Jorge Mendes, empresário do craque, crê que ele é o melhor do mundo e prevê superação da marca de Pelé em jogos oficiais. Contagem é controversa

Jorge Mendes falou em entrevista ao Tutto Sport sobre o futuro de Cristiano Ronaldo na , agora que se iniciaram os rumores sobre uma possível saída do português.

"Cristiano alcançou a marca de 700 gols. Porém, não tenho dúvidas que superará Pelé e o fará com a Juventus", declarou.

A contagem feita sobre os gols de Pelé é controversa. Conforme os números apresentados, o ex-jogador marcou 767 gols oficiais. São considerados apenas jogos em campeonatos. No entanto, se considerados os amistosos e as excursões dos times à época, o brasileiro soma 1.281 gols em 1.363 partidas.

O empresário ainda crê que o seu cliente é o melhor jogador da história com bastante sobra.

"Os números não mentem e ilustram a forma que Cristiano Ronaldo rompe todos os recordes. O que ele eleva à categoria de melhor jogador da história com grande diferença para o segundo. Falo isso por tudo que conseguiu nos clubes de , e e também com a seleção portuguesa, com quem jogou três finais e ganhou duas", afirmou.