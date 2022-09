Cristiano Ronaldo vai se aposentar de Portugal depois da Copa do Mundo?

O português revelou que pretende jogar mais uma Eurocopa além da Copa do Mundo de 2022

Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United e de Portugal, revelou seus planos para o futuro com a seleção portuguesa durante a premiação do Gala Quinas de Ouro, evento que elege os melhores jogadores e treinadores do país lusitano.

Na premiação, mesmo sabendo que a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, pode ser sua última com a seleção, o jogador afirmou que pretende defender seu país até a Eurocopa 2024, na Alemanha.

"Foi um longo caminho, mas aproveito para dizer que o meu caminho ainda não acabou. Sinto-me motivado, a minha ambição é grande. Estou na seleção com muitos jogadores jovens e quero fazer parte deste Mundial e também da Eurocopa de 2024, assumo isso agora", disse o craque do Manchester United após receber o prêmio de jogador com mais gols por seleções (117 tentos), na cerimônia da Quinas de Ouro, da Federação Portuguesa de Futebol, nesta terça-feira.

Getty

Aos 37 anos, havia especulações sobre se a próxima Copa do Mundo seria seu último grande torneio do atacante. Com o seu futuro na seleção agora garantido, segundo ele, Ronaldo parece provável chegar a dois séculos de partidas por Portugal, tendo já acumulado 189.

Além disso, Cristiano Ronaldo espera aumentar a sua liderança no topo da lista de artilheiros por seleções de todos os tempos quando Portugal enfrentar a República Checa e a Espanha na Liga das Nações nos próximos dias.

Para isso, no próximo sábado (24), às 15h45 (de Brasília), Cristiano Ronaldo e Portugal enfrentam a República Tcheca, pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações.