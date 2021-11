Cristiano Ronaldo vai pro banco no Manchester United; Carrick faz pouco caso: "sem drama"

O clássico entre Chelsea e Manchester United contou com um fato que poucos poderiam esperar. Na segunda partida de Michael Carrick como técnico interino do United, Cristiano Ronaldo ficou no banco de reservas e fez questão de afastar qualquer tipo de polêmica em relação à sua decisão.

Carrick optou por escalar um setor de meio de campo bastante defensivo, com Fred, McTominay e Matic. Dessa forma, ele usou Bruno Fernandes como um falso nove, e deixou Sancho e Rashford abertos pelas pontas.

A decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco repercutiu na Europa, especialmente em um clássico contra o atual vencedor da Liga dos Campeões. Carrick falou com tranquilidade sobre sua decisão e deu a entender que esse é apenas um teste.

"Cristiano é o nosso principal nome, mas esse é só um plano de jogo, ideias. Eu tive uma boa conversa com Cristiano e foi ótimo. Nós decidimos jogar dessa forma hoje, estou realmente empolgado para o jogo. É só uma decisão de escolher o time. Para ser sincero, eu acho que não precisa de mais drama", declarou Carrick.

O Manchester United está sem treinador oficial desde a demissão de Ole Gunnar Solskjaer. O ex-jogador do clube, Michael Carrick é o atual técnico interino. Muitas especulações apontam, entretanto, que os Diabos Vermelhos vão contratar o alemão Ralf Rangnick, considerado uma das principais mentes ativas do futebol alemão atualmente.