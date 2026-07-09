Cristiano Ronaldo: uma nova aventura para superar a decepção da Copa do Mundo? Para as casas de apostas, a saída do Al-Nassr é mais do que uma simples possibilidade

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Cristiano Ronaldo: decepção na Copa do Mundo, apostas, despedida do Al Nassr

ROMA – A imagem de Cristiano Ronaldo em lágrimas no meio do campo após o jogo entre Portugal e Espanha é uma das mais marcantes e significativas da Copa do Mundo, pois reflete não apenas uma decepção esportiva, mas também o fechamento de um ciclo, já que esta foi a última participação do fenômeno português na competição. Aos 41 anos, CR7 deixou para trás um capítulo importante de sua carreira e agora, para apagar aquelas lágrimas amargas, ele poderia até pensar em uma nova aventura: conforme indicam as cotações dos analistas de apostas da Planetwin365 e da Goldbet, de fato, a saída do Al-Nassr é mais do que uma ideia e está cotada em 7,50 vezes a aposta.O destino ainda está para ser definido; aliás, certamente não é o momento de tomar decisões precipitadas, como o próprio Cristiano Ronaldo afirmou na coletiva. No fundo, há a hipótese de um futuro na MLS, nos Estados Unidos, que nessas últimas semanas o acolheu e mimou como um rei, mas também cenários mais “românticos”, como um retorno à Europa, talvez justamente em Portugal. O que parece certo, após essas semanas em que ele entrou ainda mais para a história como o primeiro jogador a marcar pelo menos um gol em seis Copas do Mundo, é que a aposentadoria não está nos planos: “Serei eu quem decidirá quando parar, não vocês”, reiterou aos jornalistas presentes na coletiva. Então, é hora de enxugar as lágrimas e superar a decepção, e para CR7 será novamente hora de recomeçar, talvez longe da Arábia.