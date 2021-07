Cristiano Ronaldo teve problemas com companheiros de Juventus, revela Trezeguet

Cristiano ainda têm um futuro incerto na Juve, isto porque, ele ainda deve se reunir com os dirigentes para discutir se deve permanecer no clube

Poucos jogadores são tão identificados com a camisa da Juventus como David Trezeguet. Há poucos dias, porém, o francês decidiu deixar o clube da Juventus, do qual foi embaixador nos últimos anos, e enfrentar novos desafios relacionados ao gereciamento de clubes de futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Trezeguet atuou em 320 jogos pela Juve, e marcou 171 gols no período em que esteve no clube como jogador. Em uma longa entrevista ao Gazzetta dello Sport, o ex-atacante falou da necessidade de uma mudança de gerações entre os dirigentes do clube europeu, falando sobre sua experiência na Juventus e a estratégia utilizada no clube:

"Quero voltar ao futebol. Agora há jovens treinadores, mas não muitos jovens dirigentes: acho que estamos no início de uma mudança de geração. E também porque tenho que provar a mim mesmo que posso fazer isso."

Um trabalho claramente distinto até agora exercido por Trezeguet, que analisa sob uma ótica diferente, gerenciar as relações no clube italiano, inclusive relativo a Cristiano Ronaldo, e os efeitos de ter um uma lenda do futebol no time:

“O maior erro da era Agnelli? Deixar Coman ir. O maior golpe, por outro lado, é levar Cristiano Ronaldo, porque ninguém esperava o CR7 em um clube que sempre teve grande atenção ao equilíbrio em seu DNA. Alguns problemas com os companheiros dele, a gente viu, mas ele marcou 100 gols.”

(Foto: Getty Images)

Trezeguet, que já teve muitos campeões como companheiros, sabe como é difícil administrar uma personalidade forte como a de Cristiano: "É preciso muito mais do que uma ou duas indicações em campo, para que tudo corra bem."

“Ninguém como Zidane conseguiu. Talvez faltou um certo diálogo na Juve. Um treinador pode pegar um jogador, mostrar-lhe um jogo e dizer: 'Olha, você andou 90 minutos. Me dê uma mão para ganhar': há jogadores que te fazem ganhar e você não pode ter ele contra você. Ronaldo te faz ganhar, e Dybala também; outros, com todo o respeito, menos.”

Cristiano ainda têm um futuro incerto na Juventus, isto porque, o jogador ainda deve se reunir com os dirigentes para discutir se o jogador deve permancecer na Itália ou se transferir para outro clube.

Entre o passado, o presente e o futuro, a volta de Massimiliano Allegri ao banco e a ausência de Alessandro Del Piero do clube: “Nesta temporada a Juve arriscou não ir à Champions League por 0 a 3 com o Milan. Não teria acontecido com Allegri. Del Piero? Não sei por que Del Piero não está na Juve."

É para o último ano de renovação.? Não sei, mas uma coisa assim dá para consertar tomando um café juntos."