Cristiano Ronaldo termina a década como maior artilheiro das competições da UEFA

Com 145 gols, português deixou Lewandowski e Messi para trás na lista

Sedento por conquistar títulos e quebrar recordes, Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca em sua carreira: terminou a década como maior artilheiro das competições da UEFA.

O atacante, que havia encerrado no topo da lista em 2013, 2014 e 2017, voltou à liderança do ranking em 2019 com 21 gols marcados no total, sendo sete gols anotados na para a , além dos 14 feitos por nas eliminatórias europeias e também nas finais da Liga das Nações da UEFA.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Atrás do português na lista de 2019 vem Harry Kane ( e ), com 19 gols, um a frente da holandesa Vivianne Miedema, jogadora do .

Confira a lista de artilheiros nas competições da UEFA em 2019

1º - Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal) – 21 gols



2º - Harry Kane (Tottenham Hotspur/Inglaterra) - 19 gols



3º - Vivianne Miedema (Arsenal/ ) – 18 gols



4º - Raheem Sterling ( /Inglaterra) – 17 gols



5º - Robert Lewandowski ( de Munique/ ) – 16 gols

Artilheiros da década nas competições da UEFA:

1º - Cristiano Ronaldo ( /Juventus/Portugal) – 145 gols

2º - Robert Lewandowski ( /Bayern de Munique/Polônia) – 101 gols

3º - Lionel Messi ( ) – 99 gols

Mais artigos abaixo

4º - Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/ /Noruega) – 80 gols

5º - Eugénie Le Sommer (Lyon/ ) – 65 gols