O português Cristiano Ronaldo se prepara para voltar a atuar pelo Al-Nassr, depois de ter entrado na lista de convocados do time para o confronto contra o Al-Riyadh, na noite de sexta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn dos Profissionais, na primeira aparição possível do capitão do "Al-Alami" após sua ausência na rodada de abertura e na Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Nassr visita o Al-Riyadh em busca de manter o começo perfeito iniciado pelo time com uma ampla vitória sobre o Al-Fateh por três a zero, enquanto os donos da casa entram na partida com o objetivo de compensar sua derrota na primeira rodada da competição.

21 jogadores na lista de Postecoglou

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, convocou 21 jogadores para a partida, mas a lista registrou a ausência do francês Mohamed Simakan e do português Samu Costa, depois que a comissão técnica preferiu poupá-los dentro da política de rodízio diante do desgaste dos jogos seguidos.

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Postecoglou terá de excluir um jogador da lista final antes do início da partida, cumprindo o limite máximo permitido na lista do dia do jogo, e as previsões indicam que a escolha pode se restringir a Abdulmalik Al-Jaber, Saad Haqawi e Rakan Al-Ghamdi.

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A lista do Al-Nassr incluiu os goleiros o brasileiro Bento Matheus e Abdulrahman Al-Otaibi, além dos defensores Nawaf Boushal, Salem Al-Najdi, Awad Aman, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Nader Al-Sharari.

No meio-campo, Postecoglou convocou Abdullah Al-Khaibari, Sami Al-Najei, Ali Al-Hassan, Abdulmalik Al-Jaber e Angelo Gabriel, enquanto as opções ofensivas incluem Cristiano Ronaldo, João Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, Abdullah Al-Hamdan, Ayman Yahya, Rakan Al-Ghamdi e Saad Haqawi.

O Al-Nassr busca um novo recomeço com Ronaldo

O retorno de Ronaldo chega em um momento importante para o Al-Nassr, especialmente porque o time apresentou um início forte nesta temporada, ao vencer o Al-Fateh por três gols a zero na primeira rodada da Liga Roshn, antes de dar sequência à sua caminhada na Copa do Rei com a vitória sobre o Al-Diriyah por 4 a 1 e a classificação às oitavas de final.

A presença de Ronaldo dá a Postecoglou uma opção ofensiva adicional no confronto contra o Al-Riyadh, ao lado de João Félix, Kingsley Coman e Sadio Mané, o que eleva o patamar das expectativas sobre a forma como o ataque do Al-Nassr se apresentará na segunda rodada da liga, e torna o retorno do capitão português um dos principais destaques da partida.