Cristiano Ronaldo só fez um gol em 72 cobranças de falta, mas "nos treinos ele acerta", diz goleiro

Reserva de Buffon e Szczesny está feliz por trabalhar com o craque português e espera que ele fique na Juventus para a próxima temporada

Com as camisas de Manchester United e Real Madrid, Cristiano Ronaldo costumeiramente anotava gols de faltas. Desde que se mudou para a Juventus, no entanto, o português só fez um gol em 72 cobranças de tiros livres diretos.

O recorde negativo não tem grandes explicações, segundo Carlo Pinsoglio, terceiro goleiro da equipe de Turim. Em entrevista ao Tuttosport, o veterano de 31 anos comentou que o português se dedica para anotar mais gols de falta.

"Cristiano sempre cobra faltas nos treinamentos e acerta todas. Não sei o porquê ele não consegue fazer isso nos jogos, talvez seja apenas má sorte", disse Pinsoglio.

"Tenho uma bela amizade com ele, meus companheiros brincam que eu vou para a Eurocopa junto com o staff de Portugal e de Cristiano. Ele é um cara simples, não é uma estrela. Ele é quieto, gosta de rir e fazer piadas".

Uma das principais questões envolvendo Cristiano Ronaldo nas últimas semana está relacionada a permanência ou não do craque em Turim ao fim da atual temporada. Embora tenha contrato até junho de 2022, especula-se que o português pode deixar a Juventus em breve. Um possível retorno ao Real Madrid não está descartado, assim como uma mudança para a MLS.

"Eu não sei, mas eu espero [que ele fique] pois ele faz um grande impacto", disse Pinsoglio quando perguntado se CR7 seguiria na Juventus em 2021/22. "Ele tem mais um ano de contrato. Espero que ele fique. Em teoria, ele ficará se nada de estranho acontecer", completou.

Pinsoglio também comentou sobre o momento difícil da Juventus na Serie A TIM. Após nove títulos consecutivos, a Velha Senhora está longe da liderança na atual temporada, com 10 pontos a menos que a Inter de Milão.

"É um momento difícil para nós, precisamos melhorar, mas há muita negatividade", afirmou.