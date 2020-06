Cristiano Ronaldo “sem taça” na Juventus inspira provocação na Itália

Após conquistar 12 títulos consecutivos, o craque português perdeu duas finais em seguida pelo clube italiano

O mundo se acostumou a ver Cristiano Ronaldo comandando diferentes equipes rumo à glória máxima e aos títulos. Foi assim no , no , na seleção portuguesa e também é na . Porém, já com o ocaso de suas forças, CR7 tem experimentado um lado que pouco conheceu durante sua trajetória cheia de títulos: as provocações pela falta de troféus.

A derrota da Juventus para o Napoli na disputa de pênaltis da final da Copa da marcou a segunda decisão que o gajo perde consecutivamente. A primeira foi em 22 de dezembro de 2019, quando a Velha Senhora foi batida pela na disputa da , por 3 a 1. São dois vices em sete meses, algo incomum para Ronaldo.

A vitória do Napoli, dirigido por Gattuso, foi uma saborosa oportunidade para diversas brincadeiras e "zoações" com o camisa 7 da equipe alvinegra.

Mais artigos abaixo

Mais times

Uma brincadeira de uma sorveteria napolitana viralizou nas redes sociais. De acordo com o jornal Il Matino, o estabelecimento já trabalhava com um sabor de sorvete chamado "CR7", em homenagem ao português quando decidiu jogar na Itália. Após a derrota da Juve para o , porém, a loja colocou uma plaquinha com a seguinte frase: "o sabor CR7 está disponível apenas em casquinha por falta de taças".

A palavra original é "coppe", que pode ser traduzido como copa ou taça. No sentido da gozação com Ronaldo, tanto faz, porque o português perdeu tanto a copa, quanto a taça.

Com 35 anos, Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto da aposentadoria, embora tudo indique que ele deva continuar a atuar em alto nível por mais algumas temporadas.