Cristiano Ronaldo segue como o maior artilheiro do Mundial de Clubes da Fifa

Hoje na Juventus, português já marcou sete gols em oito jogos no torneio. enquanto Bale chegou a seis tentos em seis duelos

Cristiano Ronaldo não está mais no Real Madrid, mas, mesmo sem jogar o Mundial de Clubes deste ano, segue como o maior artilheiro do Mundial de Clubes da Fifa. Hoje na Juventus, o craque português já balançou as redes sete vezes no torneio, sendo um gol pelo United e seis com o clube merengue.

Neste ano, Gareth Bale marcou três gols na semifinal e ficou a apenas um tento do ex-companheiro, mas acabou não conseguindo deixar a sua marca na grande decisão.

Confira como está o ranking de goleadores