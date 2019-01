Cristiano Ronaldo se valoriza após transferêcia para a Juventus, aponta estudo

Em ranking liderado por Mbappé, Cristiano Ronaldo ocupa a 19ª posição

O CIES Football Observatory revelou um estudo sobre o valor de mercado dos principais craques das ligas europeias com base em quatro critérios: o clube no qual o jogador atua, a data final de contrato, idade e a seleção que o atleta defende.

Na lista de 50 nomes, 10 países contam com jogadores custando acima de 100 milhões de euros (R$ 428 milhões). O Brasil tem seis representantes, já Inglaterra e França com cinco, Argentina, Portugal e Bélgica com dois, além de Alemanha, Senegal, Uruguai e Itália com um jogador cada. Vale ressaltar que nenhum futebolista espanhol ultrapassou o valor.

O ranking é liderado pelo atacante do PSG, Kylian Mbappé. Com o vínculo entre atleta e clube até 2022, o valor do francês no mercado seria de 218,5 milhões de euros (cerca de R$ 936 milhões).

Já Cristiano Ronaldo valorizou cerca de 24 milhões de euros (R$ 124 milhões) após deixar o Real Madrid para jogar na Juventus. O português que somava 103,4 milhões de euros (R$ 443 milhões) na última avalição do CIES, em janeiro de 2018, chegou a marca de 127,2 milhões (R$ 545 milhões) ao se mudar à Itália.

Confira o ranking dos 10 primeiros colocados: